الفئات المشمولة في نظام التأمينات الاجتماعية الجديد وغير المشمولين بالتعديلات

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن نظام التأمينات الاجتماعية الجديد والذي يشمل قبول فئات جديدة بهدف تحسين مستوى الحماية الاجتماعية وزيادة شمولية النظام.

وتم تحديد الفئات المشمولة في نظام التأمينات الاجتماعية الجديد كما يلي:

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المشمولون في نظام التأمينات الاجتماعية الجديد

يشمل هذا النظام الخريجين الجدد الذين لم تكن لديهم مدة اشتراك في نظامي التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية قبل تاريخ سريان النظام الجديد. حيث يتيح لهم النظام الجديد الاستفادة من سوانح التغطية والحماية الاجتماعية في القطاعين العام والخاص.

المشمولون بتعديلات نظامي التقاعد المدني والتأمينات

يشمل هذا النظام المشتركين الذين تقل أعمارهم عن 50 سنة ميلادية ولديهم مدة اشتراك أقل من 20 سنة (240 شهرًا) عند تاريخ سريان التعديلات. سواء كانت المدد على نظام التقاعد المدني أو نظام التأمينات الاجتماعية بمجموع المدد بينهما.

غير المشمولين بالتعديلات

لا يشمل هذا النظام المشتركين الذين تجاوزت أعمارهم 50 سنة ميلادية ولديهم مدة اشتراك 20 سنة (240 شهرًا) أو أكثر. إذ يظل هؤلاء على الأنظمة القديمة دون تعديل.

نظام التأمينات الاجتماعية الجديد

وفي وقت سابق، أفادت المؤسسة بأن نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، سيطبق فقط على الملتحقين الجدد بالعمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص، ممن ليست لديهم أي مدد اشتراك سابقة في نظامي التقاعد المدني، أو التأمينات الاجتماعية الحاليين. وأن العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية سيستمر بالنسبة إلى المشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتعلقة بالسن النظامية للتقاعد والمدد المؤهلة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ تلك السن؛ للمشتركين ممن لديهم مدد اشتراك أقل من (20) سنة وأعمارهم أقل من (50) سنة هجرية عند تاريخ سريان تلك التعديلات.

السن النظامية للتقاعد

وبيّنت المؤسسة أن السن النظامية للتقاعد للفئات المشمولة ستكون ما بين (58 و65) سنة ميلادية، وذلك بزيادة تدريجية تبدأ بـ 4 أشهر على السن النظامية الحالية للتقاعد وفقًا لسن المشترك في تاريخ سريان التعديلات، كما أن مدة الاشتراك اللازمة للتقاعد المبكر ستكون ما بين (25 و30) سنة اشتراك، وذلك بزيادة تدريجية تبدأ بـ (12) شهرًا على المدة الحالية اللازمة للتقاعد المبكر وفقًا لمدد الاشتراك في تاريخ سريان التعديلات، فيما يستمر تطبيق نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين دون تغيير على باقي المشتركين ممن أعمارهم (50) سنة هجرية فأكثر أو لديهم مدد اشتراك (20) سنة فأكثر في تاريخ سريان تلك التعديلات.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية أيضًا، أن سريان نظام التأمينات الاجتماعية الجديد والأحكام المتعلقة بالسن النظامية للتقاعد والمدد المؤهلة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ تلك السن للفئات المشمولة سيكون بتاريخ 27/ 12/ 1445هـ الموافق 3/ 7/ 2024م.

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