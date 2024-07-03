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الموافقة على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للملتحقين الجدد بالعمل

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الرياض - علي القحطاني - وافق مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدت أمس، الثلاثاء، على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للملتحقين الجدد بالعمل.

ونصت الموافقة على أن يستمر العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية على المشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتصلة بالسن النظامية للتقاعد، والمدة المؤهلة لاستحقاق المعاش لبعض الفئات.

يذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ترأس الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، أمس، في جدة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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