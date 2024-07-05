ريشي سوناك: حزب العمال فاز في الانتخابات وحزبنا يواجه هزيمة ساحقة

أشار رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الى ان "حزب العمال فاز في الانتخابات وحزبنا يواجه هزيمة ساحقة"، لافتا الى انه "اتصلت بزعيم حزب العمال كير ستارمر مهنئا بفوز حزبه بانتخابات أمس".
وشدد سونالك على انه "أتحمل مسؤولية نتائج هذه الانتخابات".
وفي وقت سابق، أكد ستارمر الذي من المقرر أن يصبح رئيسا للوزراء بعد فوز حزبه في الانتخابات العامة إن المملكة المتحدة "مستعدة للتغيير" وتطمح للعودة إلى "السياسة بوصفها خدمة للجمهور".
وأكد في خطاب ألقاه بعد إعادة انتخابه في دائرته الانتخابية في شمال لندن "الناخبون هنا وفي كل أنحاء البلاد قالوا كلمتهم وهم مستعدون للتغيير ولإنهاء سياسة الاستعراض، وللعودة إلى السياسة بصفتها خدمة للجمهور".
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