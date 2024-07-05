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زارت رئيسة جمعية "بلسمات" الإنسانية امل شومان سليمان، المعهد الفني الانطوني في الدكوانة حيث كان في استقبالها مدير المعهد الاب شربل بو عبود والهيئة الإدارية والتعليمية.
ورحب بو عبود بسليمان مثمناً "عمل الجمعية الإنساني والثقافي في لبنان والخارج، وتمنى لها الإذادهار والنجاح"، لافتاً الى أننا "نحن نعرف فيكم محبتكم للبنان و لكم بصمات كثير في العمل الإنساني والثقافي وطننا بحاجة إلى أمثالكم ونحن نعول عليكم متابعة هذا العمل".
بدورها شكرت سليمان الاب بو عبود وتمنت للمعهد النجاح والتوفيق في العمل الذي يقدمه والذي يزرع الرجاء والفرح في قلوب أبناء الوطن، مؤكدةً على "ضرورة تفعيل التعاون بين المعهد والجمعية، وأنا اتمنى ان يكون التعاون مثمراً من اجل كل إنسان بحاجة إلى التعليم الذي هو حق كل إنسان في هذه الحياة".
كانت هذه تفاصيل خبر بو عبود التقى رئيسة جمعية "بلسمات" الإنسانية: لكم بصمات في العمل الإنساني ووطننا بحاجة لأمثالكم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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