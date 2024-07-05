الخامنئي يُدلي بصوته في الإنتخابات: على الشعب أن يكون أكثر عزيمة لحسم النتائج ويكون لدينا رئيس غدًا

أدلى المرشد الإسراني السيد علي الخامنئي، صباح اليوم الجمعة، بصوته في الدقائق الأولى لانطلاق المرحلة الثانية من الدورة الرابعة عشرة لانتخابات الرئاسة الإسرانية، وذلك عبر الحضور في حسينيّة "الإمام الخميني".

وشدد الخامنئي، أنه "على الشعب أن يكون أكثر عزيمة اليوم لحسم نتائج الانتخابات وأن يكون لدينا رئيس غدًا".

وأمس، أشار المرشد الإيراني السيد علي الخامنئي، خلال اجتماع الإدارة الجديدة والإداريين ومجموعة من أساتذة ثانوية الشهيد مطهري، الى أن "الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية مهمة للغاية"، داعياً "محبي الإسلام والجمهورية الإسلامية الإيرانية لإظهار حبهم عبر المشاركة الكثيفة بالإنتخابات الرئاسية".

وأعلن وزير الداخلية الايرانية أحمد وحيدي في مؤتمر صحفي انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

ويدلي الناخبون في إيران اليوم الجمعة بأصواتهم في الدورة الثانية من انتخابات رئاسية يتواجه فيها المرشّح الإصلاحي مسعود بيزشكيان، والمفاوض السابق في الملف النووي المحافظ سعيد جليلي المعروف.

وهذه الانتخابات التي جرت دورتها الأولى في 28 حزيران نظّمت على عجل لاختيار خلف لابراهيم رئيسي الذي قُتل في حادث مروحية في 19 أيار.

وفي الدورة الأولى التي جرت قبل أسبوع، بلغت نسبة الإقبال على التصويت 39,92% من أصل 61 مليون ناخب، في أدنى مستوى لها على الإطلاق منذ قيام الجمهورية الإسلامية قبل 45 عاماً، علماً بأنّ نسبة المشاركة في التصويت كانت في ثمانينيات القرن الماضي وتسعينياته تناهز 80%.

وفي الدورة الأولى نال بيزشكيان 42,4% من الأصوات في مقابل 38,6% لجليلي بينما حلّ ثالثاً مرشحّ محافظ آخر هو محمد باقر قاليباف.