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شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الكشافة الإسلامية الأمريكية: السعودية تقدم نموذجاً رائعاً في خدمة الحجاج والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أشاد رئيس الكشافة الإسلامية الامريكية، سيد احتشام نقفي، بجهود المملكة العربية السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام، مؤكداً أن السعودية تقدم خدمات وتسهيلات متميزة لضيوف الرحمن، مما يضمن أداء مناسكهم بيسر وسهولة.
جاء ذلك خلال زيارته للوفد الكشفي السعودي المشارك في المخيم الكشفي الإسلامي الدولي الثالث، الذي يُعقد في مخيم ستراك بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية. المخيم الذي تنظمه جمعية الكشاف المسلم الأمريكي تحت إشراف جمعية فتيان الكشافة الأمريكية، ويستمر حتى السادس من يوليو 2024م، ويجمع كشافة من مختلف دول العالم لتعزيز التعاون والتبادل الثقافي.
دور الكشافة السعودية
في حضور نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية، الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس، أكد نقفي على الدور البارز للكشافة السعودية في موسم الحج، مشيراً إلى أن الكشافة السعودية تقدم مثالاً يُحتذى به في التعامل الإنساني والأخلاقي، مما يعكس حرص المملكة وقيادتها على خدمة الحجاج بأفضل صورة ممكنة.
وأشاد نقفي أيضاً بالحضور القوي للكشافة السعودية في المحافل الدولية، مؤكداً أن مشاركتهم تبرز التطور الكبير الذي تشهده الحركة الكشفية في المملكة، وأوضح أن هذا الحضور يعكس صورة مشرقة عن التقدم والنهضة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات.
وكان الوفد السعودي قد شارك في العديد من الفعاليات خلال المخيم، حيث حصلوا على شارات الهواية وشارات الجدارة، وبرزوا في ألعاب المخاطرة والمنافسات الرياضية، مما يظهر مستوى التفوق والتميز الذي يتمتع به الكشافة السعوديون.
جاء ذلك خلال زيارته للوفد الكشفي السعودي المشارك في المخيم الكشفي الإسلامي الدولي الثالث، الذي يُعقد في مخيم ستراك بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية. المخيم الذي تنظمه جمعية الكشاف المسلم الأمريكي تحت إشراف جمعية فتيان الكشافة الأمريكية، ويستمر حتى السادس من يوليو 2024م، ويجمع كشافة من مختلف دول العالم لتعزيز التعاون والتبادل الثقافي.
دور الكشافة السعودية
في حضور نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية، الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس، أكد نقفي على الدور البارز للكشافة السعودية في موسم الحج، مشيراً إلى أن الكشافة السعودية تقدم مثالاً يُحتذى به في التعامل الإنساني والأخلاقي، مما يعكس حرص المملكة وقيادتها على خدمة الحجاج بأفضل صورة ممكنة.
وأشاد نقفي أيضاً بالحضور القوي للكشافة السعودية في المحافل الدولية، مؤكداً أن مشاركتهم تبرز التطور الكبير الذي تشهده الحركة الكشفية في المملكة، وأوضح أن هذا الحضور يعكس صورة مشرقة عن التقدم والنهضة التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات.
وكان الوفد السعودي قد شارك في العديد من الفعاليات خلال المخيم، حيث حصلوا على شارات الهواية وشارات الجدارة، وبرزوا في ألعاب المخاطرة والمنافسات الرياضية، مما يظهر مستوى التفوق والتميز الذي يتمتع به الكشافة السعوديون.