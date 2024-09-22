شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ربط حسابك على إنستجرام بحساب فيسبوك.. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح من الضروري ربط الحسابات مع بعضها لتسهيل مشاركة المحتوى والوصول إلى جمهور أوسع، خاصة أن إنستجرام وفيسبوك من أشهر المنصات الاجتماعية، وتتيح لك ميزة الربط بين الحسابين نشر نفس المحتوى على المنصتين في وقت واحد دون الحاجة لإعادة نشره يدويًا، إليك خطوات بسيطة لربط حسابك على إنستجرام بحسابك على فيسبوك.

خطوات ربط حساب إنستجرام بفيسبوك:

1. افتح تطبيق إنستجرام:

- قم بفتح تطبيق إنستجرام على هاتفك سواءً كان بنظام أندرويد أو iOS.

2. انتقل إلى ملفك الشخصي:

- اضغط على أيقونة ملفك الشخصي في الزاوية السفلية اليمنى من الشاشة.

3. اضغط على القائمة (الثلاث خطوط):

- في الزاوية العلوية اليمنى، ستجد ثلاثة خطوط أفقية (≡)، اضغط عليها لفتح القائمة.

4. اختر "الإعدادات والخصوصية":

- بعد فتح القائمة، اختر "الإعدادات والخصوصية" الموجودة أسفل الخيارات.

5. اختر "مركز الحسابات":

- في إعدادات الحساب، انتقل إلى قسم "مركز الحسابات" الذي يساعدك في إدارة حساباتك المتصلة.

6. اضغط على "إضافة حسابات":

- في مركز الحسابات، اختر "إضافة حسابات" لربط حسابك على إنستجرام بحسابك على فيسبوك.

7. سجّل دخولك لحساب فيسبوك:

- إذا لم تكن قد سجّلت الدخول مسبقًا لحساب فيسبوك على جهازك، ستحتاج لإدخال بيانات تسجيل الدخول لحسابك على فيسبوك.

8. تأكيد الربط:

- بمجرد إدخال معلومات تسجيل الدخول، ستُطلب منك تأكيد ربط الحسابين، اضغط على "موافق" لإتمام العملية.

9. تم ربط الحسابين:

- بعد إتمام الخطوات السابقة، سيتم ربط حساب إنستجرام الخاص بك بحساب فيسبوك، يمكنك الآن مشاركة المنشورات والقصص عبر المنصتين بكل سهولة.