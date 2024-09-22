شيرين عبد الوهاب تعلق على حديث وائل جسار عنها والأخير يرد

علقت الفنانة شيرين عبد الوهاب على حديث الفنان اللبناني وائل جسار عنها ووصفه لموهبتها الغنائية، حيث وصفها بأنها موهبة لن تتكرر.

شيرين عبد الوهاب لـ وائل جسار: إنت صديق وغالي عليّ

وكانت قد نشرت الفنانة شيرين عبد الوهاب مقطع فيديو عبر حسابها الخاص بـ"إنستغرام" ظهر من خلاله الفنان وائل جسار وهو يُجري حوارًا تلفزيونيًا تحدث من خلاله عنها قائلًا: "شيرين إنتي كنز موهبة قديرة جدا لا ولن تتكرر وأنها لازم كان تولد في جيل العمالقة، أوجه لها تحية كبيرة وأقول لها أنت قوية وكل شيء سيمر ونتمنى أن تعودي في أقرب وقت على الساحة الفنية وأنتي دائمًا موجودة بأغانيكي وأعمالك".

وعلقت الفنانة شيرين عبد الوهاب على مقطع الفيديو قائلة: "كتر خيرك، أنت صديق وغالي عليا وكلامك ده على راسي من فوق، وأنت كمان كنز وكان لازم تتولد في جيل العمالقة شكرا على كلامك الحلو زيك".

ومن خلاله حرص الفنان وائل جسار على كتابة تعليق للفنانة شيرين عبد الوهاب بحسابها في "إنستغرام" ردًا على نشرها للقائه التلفزيوني قال فيه: "الكلام ده قليل في حقك انت أسطورة لا ولن تتكرر وما تحرمناش من صوتك العذب".

شيرين عبد الوهاب تُهنئ وائل كفوري بيوم ميلاده

ومنذ أيام كانت قد حرصت الفنانة شيرين عبد الوهاب على تهنئة الفنان اللبناني وائل كفوري بيوم ميلاده، حيث كتبت منشوراً عبر حسابها الخاص بـ"X" قالت من خلاله: "كل سنة وأنت طيب. يا أحلى الأصوات العربية وأقربها لقلبي".

وعلق الفنان وائل كفوري على تهنئة الفنانة شيرين عبد الوهاب له بيوم ميلاده قائلًا: "حبيبة قلبي أنتِ" مرفقاً كلامه بالرمز التعبيري القلب الأحمر.

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