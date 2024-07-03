شكرا لقرائتكم خبر عن ورشة عمل تكافح سوسة النخيل الحمراء بمحافظة الكامل والان نبدء بالتفاصيل

سوسة النخيل الحمراء

الدمام - شريف احمد - نظّم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الكامل ورشة عمل إرشادية عن ”سوسة النخيل الحمراء“ بالتعاون مع الارشاد الزراعي بفرع منطقة مكة المكرمة، وبالشراكة مع ”بلدية محافظة الكامل“.وذلك وبحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الكامل الدكتور محمود الغامدي، وأقيمت بالمركز الحضاري بمحافظة الكامل.وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف، أن الوزارة حريصة على تقديم خدمات الإرشاد الزراعي للوقاية من أمراض وآفات النخيل التي تصيب جميع أنواع ثمار النخيل وتُخَلّف خسائر كبيرة جدًّا، كما تتعرض أشجار النخيل لفتك عدد من أنواع الإصابات التي تُسبب لها أضرارًا بالغة منها سوسة النخيل الحمراء، والحفار، وحلم الغبار، وغيرها من الآفات الزراعية.وبيّن ”الخليف“ أن ورشة العمل هذه تأتي ضمن سلسلة من المحاضرات والندوات وورش العمل المزعم إقامتها خلال الفترة القادمة التي تستهدف المختصين من مهندسين وفنيين زراعيين، وكذلك المزارعين والمهتمين بشؤون الزراعة.والقى ورشة العمل الدكتور أحمد حجازي، الذي أوضح خطورة حشرة سوسة النخيل الحمراء باعتبارها من أخطر الحشرات فتكا بأشجار النخيل بجميع أنواعه، حيث تبيض الحشرة مابين 200 - 500 بيضة خلال فترة حياتها، تضعها الأنثى داخل الشقوق والفجوات والجروح الحديثة التي تحدثها الحشرات والآفات الآخرى، وفي أماكن التقليم وإزالة الرواكيب وقواعد الكرب وأماكن خلع والتقاء الفسائل بالأم وأحيانا منطقة الجمارة وأسفل جذع النخلة.وتطرقت الورشة إلى أعراض الإصابة بسوسة النخيل الحمراء وتشخيصها وتحديد سبل القضاء عليها باستخدام المصائد الفرمونية، وطرق الرش بالمبيد المناسب وبالمعدلات الموصى بها حتى يتم القضاء نهائياً على الإصابة.