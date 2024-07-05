شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أمطار متوسطة على نجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة، من هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، على مدينة نجران، ومحافظات خباش، وثار، وحبونا، ويدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة 1 ظهراً، وتستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 11 مساءً.

