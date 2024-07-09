شكرا لقرائتكم خبر عن لتعزيز الاستدامة بالطائف.. زيادة المسطحات الخضراء لـ 8 ملايين م² والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة الطائف عن زيادة مساحة المسطحات الخضراء في المحافظة إلى 8 ملايين متر مربع خلال العام الحالي، وذلك ضمن جهودها لتعزيز الاستدامة البيئية.

وأوضحت الأمانة أنها قامت بزراعة الآلاف من الأشجار بالتعاون مع متطوعين ومتطوعات وطلاب المدارس والجمعيات غير الربحية، في إطار مبادرة السعودية الخضراء.

وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في زراعة الأشجار، وتكثيف التشجير في الحدائق والمتنزهات والطرقات الرئيسية والميادين.

مرحلة جديدة

وأشارت الأمانة إلى أن المدينة تشهد مرحلة جديدة من التخضير تتماشى مع الرؤية التطويرية الشاملة، وتهدف لدعم أهداف مبادرة السعودية الخضراء.

وأضافت أن هذه المبادرات تأتي لمواجهة التحديات البيئية وتلوث الهواء، وزيادة مساحة الغطاء النباتي لتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي.

كما تهدف هذه الجهود إلى زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، وتعزيز الرفاهية العامة والتواصل المجتمعي والنشاط البدني، بالإضافة إلى تعزيز الجذب السياحي والاستدامة البيئية.



وأعلنت الأمانة عن تنفيذ مشروع البيوت المحمية و"البذارة الزراعية" لمضاعفة الإنتاج السنوي من الشتلات الزراعية، وتوفير الأشجار المحلية التي تناسب بيئة الطائف.

وأكدت الأمانة أن خصوبة تربة الطائف ومناخها المعتدل ساهما في نجاح خطط الزراعة المكثفة للأشجار خلال الفترة الماضية.



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