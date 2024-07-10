شكرا لقرائتكم خبر عن بدء استقبال طلبات تصاريح إسكان الحجاج بمكة المكرمة لموسم 1446هـ والان نبدء بالتفاصيل

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تحسين مستوى الخدمات

الدمام - شريف احمد - أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة عن بدء استقبال طلبات تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج لموسم حج 1446هـ.ودعت اللجنة جميع المواطنين الراغبين في استخراج أو تجديد تصاريح مبانيهم إلى التقدم للمكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة

أوضحت الأمانة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، وتسريع عملية استخراج تصاريح الإسكان للمواطنين الراغبين في تأجير مساكنهم.

وأشارت إلى أن استقبال الطلبات يتم عبر المكاتب الهندسية الاستشارية المؤهلة والمعتمدة من الأمانة.



مواعيد التقديم

حددت الأمانة فترة استقبال الطلبات حتى نهاية شهر رجب القادم، بينما سيكون آخر موعد لإصدار التصاريح في نهاية شهر شعبان.

وأكدت الأمانة أن المكاتب الهندسية الاستشارية، بالتعاون مع الدفاع المدني، ستقوم بالكشف على مساكن الحجاج للتحقق من توفر الاشتراطات الواردة في اللائحة، ومنح شهادة بذلك ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان.

الالتزام بالاشتراطات

دعت الأمانة أصحاب المباني الراغبين في تأجيرها إلى الالتزام بجميع الاشتراطات واستيفاء كافة عناصر السلامة والأمان المطلوبة وفقًا للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة.



كما ناشدت الأمانة المواطنين بسرعة التقديم في أوقات مبكرة لتفادي التأخير والازدحام، مؤكدة أهمية الالتزام بما أشير إليه لضمان سلاسة العملية وتوفير أفضل الخدمات للحجاج.