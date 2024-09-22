شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: بدعم ولي العهد المملكة تقود أعظم قصة في القرن الـ21 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله بن عامر السواحه، أن دعم وتمكين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - للشباب والمرأة أوجدت أعظم قصص التمكين والشمولية، موضحًا أن رؤية سموه مصدر إلهام للشعب السعودي، وأحدثت حراكًا عالميًا في كيفية تنويع الاقتصاد من خلال تمكين المرأة والشباب وتطويع التقنية والابتكارات.
وأوضح خلال مشاركته في مؤتمر القمة المعني بالمستقبل ضمن وفد المملكة المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 79 في مدينة نيويورك، في جلسة بعنوان "الآمال الرقمية" أن المملكة حققت أعلى نسبة مشاركة للمرأة في قطاع التقنية بنسبة 35% خلال ست سنوات فقط، متجاوزة بذلك معدلات الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين.
وأفاد أن هذه النجاحات أسهمت في تحقيق المملكة الريادة في عدة مؤشرات عالمية، مثل المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر الخدمات الرقمية 2024، والثانية على مجموعة العشرين وذلك ضمن مؤشر تطور الحكومة الرقمية من الأمم المتحدة.
وأوضح خلال مشاركته في مؤتمر القمة المعني بالمستقبل ضمن وفد المملكة المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 79 في مدينة نيويورك، في جلسة بعنوان "الآمال الرقمية" أن المملكة حققت أعلى نسبة مشاركة للمرأة في قطاع التقنية بنسبة 35% خلال ست سنوات فقط، متجاوزة بذلك معدلات الاتحاد الأوروبي ومجموعة العشرين.
مشاركة النساء والشبابواستشهد بقصص ملهمة نحو التمكين والشمولية في التقنية، والتي بدأت بأكبر حراك لمشاركة النساء والشباب في البرمجة والتي قادتها مؤسسة "مسك"، نتج عنها تدريب مليون امرأة وشاب من خلال "السعودية تبرمج"، بالإضافة إلى إرسال أول رائدة فضاء عربية مسلمة ريانة برناوي إلى محطة الفضاء الدولية.
وأفاد أن هذه النجاحات أسهمت في تحقيق المملكة الريادة في عدة مؤشرات عالمية، مثل المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر الخدمات الرقمية 2024، والثانية على مجموعة العشرين وذلك ضمن مؤشر تطور الحكومة الرقمية من الأمم المتحدة.