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وزير الخارجية يبحث التطورات في غزة مع نظيره الجزائري

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واس - نيويورك 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أحمد عطّاف.
وبحث الوزيران خلال الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وأهمية مواصلة وتكثيف التنسيق المشترك وحشد الجهود لوقف أعمال التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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