شكرا لقرائتكم خبر عن جدة.. 1.2 مليون طن من المخلفات خلال شهرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل مردم أمانة محافظة جدة خلال شهري مايو ويونيو من العام الجاري 2024، نحو 1.27 مليون طن من النفايات البلدية الصلبة والنفايات النباتية وكبيرة الحجم ومخلفات البناء والهدم.

تأتي هذه الجهود في إطار الخطط التشغيلية لأعمال النظافة التي تهدف إلى رفع مستوى الإصحاح البيئي في المحافظة.

وكشف مدير عام مشاريع النظافة في الأمانة، الأستاذ صالح بن محسن الزهراني، أن كمية النفايات البلدية الصلبة، والتي تشمل النفايات المنزلية والتجارية وكبيرة الحجم، بلغت خلال الشهرين الماضيين حوالي 345.447 طن.



مخلفات البناء والهدم



فيما استقبل المردم في الفترة ذاتها نحو 918.785 طن من مخلفات البناء والهدم، وأكثر من 160 طنًا من الإطارات.

وأضاف الزهراني أن تقرير نفايات عقود النظافة سجل رفع 216.670 طن من النفايات في نطاق 11 بلدية فرعية.



أعلى نسبة نفايات



سجلت بلدية المطار، ضمن منطقة العقد الرابع، أعلى نسبة نفايات مرفوعة بإجمالي تجاوز 42.320 طن، في حين كانت أقل كمية نفايات في نطاق بلدية البلد، ضمن منطقة العقد السادس، بإجمالي 6.537 طن.

كما أشار تقرير العقد الثالث عشر الخاص بمنطقة الكورنيش إلى رفع 2.621 طن من النفايات خلال الشهرين الماضيين.



تأتي هذه الأرقام ضمن الجهود المستمرة لأمانة جدة لتعزيز النظافة العامة والاهتمام بالإصحاح البيئي، مما يعكس التزام الأمانة بتحقيق بيئة نظيفة وصحية للمواطنين والمقيمين في المحافظة.