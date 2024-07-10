شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ظاهرة جوية نادرة تشكل "زوبعة غبارية" في مطار أبها والان نبدء بالتفاصيل

متحدث الأرصاد حسين القحطاني - اليوم





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الدمام - شريف احمد - كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن ظاهرة جوية نادرة تعرف بـ"الزوبعة الغبارية“ تشكلت السبت الماضي بالقرب من مدرج الهبوط 31 في مطار أبها عند الساعة 12:45 ظهراً.وأوضح القحطاني أن الزوابع الغبارية تحدث بشكل سريع ومحدود زمنياً ومكانياً نتيجة التباين في درجات الحرارة وقيم الضغط الجوي.وأضاف أن المركز الوطني للأرصاد رصد الظاهرة فور تشكلها، مشيراً إلى أن مثل هذه الحالات الجوية تظهر بسبب تغيرات مفاجئة في الظروف المناخية، ما يؤدي إلى تشكل دوامات من الغبار والأتربة في المنطقة المصابة.وأشار القحطاني إلى أن الزوبعة الغبارية لم تتسبب في أضرار كبيرة أو تأثيرات سلبية على حركة الطيران في المطار، حيث تمت السيطرة على الوضع بسرعة، ولم تسجل أي حوادث تذكر.وأضاف أن الظاهرة الجوية، رغم ندرتها، تُظهر أهمية مراقبة الأحوال الجوية بشكل مستمر واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الجميع.