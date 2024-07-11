شكرا لقرائتكم خبر عن حائل.. ضبط عمالة تدير مستودعًا ومعملًا غير مرخص في الأغذية والصابون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت الفرق الرقابية لوزارة التجارة بمنطقة حائل بمشاركة الحملة الأمنية المشتركة ممثلة بشرطة حائل، وأمانة حائل، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من الإطاحة بعمالة مخالفة تدير مستودعًا ومعملًا غير مرخص، استُغل في تحضير وتعبئة منتجات غذائية وصابون بطرق بدائية دون مراعاة الاشتراطات الصحية.

وجرى إحالة المخالفين للجهة المختصة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

مصادرة وإتلاف المضبوطات

وثبت تورط القائمين على المستودع المخالف الواقع داخل استراحة، بالعمل لحسابهم الخاص في تحضير وتعبئة أغذية فاسدة دون مراعاة الاشتراطات الصحية، وجرت مصادرة وإتلاف 2,250 كيلوجرامًا من منتج ورق العنب الفاسد، و8,325 كيلوجرامًا من الصابون الذي لايحمل بيانات تجارية، و271 قطع غيار معدات ثقيلة مجهولة المصدر.



وتواصل وزارة التجارة جولاتها الرقابية بهدف التصدي لمخالفي أنظمة حماية المستهلك، إذ ينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن 3 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم.