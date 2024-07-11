شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة.. 20 ألف متر مكعب مياه معالجة لدعم مشاريع الطاقة والصناعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم رئيس المؤسسة العامة للري، المهندس محمد أبوحيد، جولة تفقدية لمشاريع ومرافق المؤسسة في منطقتي المدينة المنورة والباحة، رافقه فيها عدد من قيادات المؤسسة والمختصين.

وشملت الجولة زيارة ميدانية لمواقع مشروع إيصال المياه المجددة لمشروع محطة طيبة للإنتاج المستقل في المدينة المنورة، والذي يهدف إلى إعادة استخدام أكثر من 20 ألف متر مكعب يومياً من المياه المعالجة من محطة الخليل لإمداد مشاريع قطاع الطاقة والقطاع الصناعي.

وتفقد أبوحيد نظام نقل المياه وتوقف عند المعالم الهامة في المنتزه الجيولوجي بحرة رهط، كما زار سد العاقول واستمع لشرح مفصل عن سدود المنطقة.

وفي منطقة الباحة، شملت الجولة زيارة سد العقيق وسد ثراد وعدد من المناطق الزراعية في جبلي شدا الأعلى والأسفل.

تعاون مشترك

عقد أبوحيد اجتماعاً مع مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، المهندس فهد الزهراني، ومدير عام شركة المياه الوطنية بالباحة، المهندس عبدالعزيز الغامدي، لمناقشة سبل التعاون المشترك، كما اجتمع بمنسوبي السدود الملتحقين حديثاً بالمؤسسة للاطلاع على مستجدات ضم مهام تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة السدود إليها.

وأكد المهندس أبوحيد أن هذه الجولة تأتي في إطار توجيهات القيادة الرشيدة للمسؤولين بالدولة للقيام بجولات تفقدية لمقار الجهات التابعة لهم في مختلف مناطق المملكة؛ بهدف متابعة سير الأعمال وتطويرها، والارتقاء بها، بما يحقق رؤى وتطلعات القيادة.