اخبار السعوديه

المملكة وتايلند تناقشان توطيد العمل الثنائي في عدة مجالات

0 نشر
عبدالله العماري - الرياض 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وتايلند تناقشان توطيد العمل الثنائي في عدة مجالات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اجتمع وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي يوم الأحد بالرياض، وزير الخارجية التايلندي مارس سانقيامبونسا، بحضور محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي م. أحمد بن عبدالعزيز الفارس.
وجرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والبيئة، وأوجه توطيد العمل الثنائي في مجالات تحقيق الأمن الغذائي وتطوير قطاع الثروة الحيوانية، ومجالات البيئة والتشجير.
الفضلي خلال اجتماعه مع وزير الخارجية التايلندي - اليوم

قائمة الحضور

وحضر الاجتماع وكيل الوزارة للزراعة م. أحمد بن صالح العيادة، ووكيل الوزارة لشؤون البيئة د. أسامة فقيها، ومدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي م. عبدالعزيز الهويش، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر د. خالد العبدالقادر، ورئيس شركة سالك م. سليمان الرميح.
الفضلي خلال اجتماعه مع وزير الخارجية التايلندي - اليوم
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا