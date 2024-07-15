شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وتايلند تناقشان توطيد العمل الثنائي في عدة مجالات والان نبدء بالتفاصيل

قائمة الحضور

الدمام - شريف احمد - اجتمع وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي يوم الأحد بالرياض، وزير الخارجية التايلندي مارس سانقيامبونسا، بحضور محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي م. أحمد بن عبدالعزيز الفارس.وجرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي والبيئة، وأوجه توطيد العمل الثنائي في مجالات تحقيق الأمن الغذائي وتطوير قطاع الثروة الحيوانية، ومجالات البيئة والتشجير.وحضر الاجتماع وكيل الوزارة للزراعة م. أحمد بن صالح العيادة، ووكيل الوزارة لشؤون البيئة د. أسامة فقيها، ومدير عام الإدارة العامة للتعاون الدولي م. عبدالعزيز الهويش، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر د. خالد العبدالقادر، ورئيس شركة سالك م. سليمان الرميح.