شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد اليابانية تحذّر من ضربات الشمس في 28 محافظة والان نبدء بالتفاصيل

حرارة مرتفعة

الدمام - شريف احمد - حذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية اليوم، من الارتفاع الكبير في درجات الحرارة على بعض المناطق الواقعة شرق وغرب البلاد.وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" أن هيئة الأرصاد ووزارة البيئة اليابانية أصدرتا تحذيرات للمواطنين من التعرض لأشعة الشمس، مما قد يؤدي للإصابة بضربات الشمس، وذلك في 28 محافظة من إجمالي 47.كما نصحت المواطنين بالبقاء داخل المنازل واستخدام مكيفات الهواء وشرب كميات كافية من الماء.وأضافت هيئة الأرصاد أن درجات الحرارة سجلت أكثر من 39 درجة مئوية في بعض المناطق بمحافظات "كوتشي" و"جيفو" و"جونما"، وأكثر من 37 في مدن "سايتاما" و"هيروشيما" و"كوماموتو".وأشارت القناة إلى أنه تم نقل العديد من الأشخاص إلى المستشفيات خلال هذا الصيف جراء إصابتهم بأعراض ضربة الشمس، موضحة أن بعض الحالات كانت خطيرة.