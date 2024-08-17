شكرا لقرائتكم خبر عن بحوزتهم 10 كجم من المواد المخدرة.. القبض على 6 مروجي مخدرات بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على 6 أشخاص بمحافظة جدة لترويجهم 10 كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.

وتم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة. الإبلاغ عن المخدرات

تهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.

وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.