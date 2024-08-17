شكرا لقرائتكم خبر عن "وقاية": المملكة خالية من جدري القرود.. والنظام الصحي جاهز لمواجهة أي طارئ والان نبدء بالتفاصيل

إجراءات وقائية

الدمام - شريف احمد - أكدت هيئة الصحة العامة ”وقاية“ اليوم عدم رصد أي حالة إصابة بجدري القرود - النمط الأول في المملكة حتى الآن، وذلك رغم تزايد انتشار فيروس ”جدري القرود“ عالمياً، وإعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية بسبب تفشي النمط الأول.وأكدت الهيئة أن النظام الصحي في المملكة قوي وفعال، وهو ما يجعله قادراً على مواجهة مختلف المخاطر الصحية، حيث اتخذت المملكة الإجراءات والتدابير الوقائية كافة للعمل على قوة الرصد والحد من انتشار الفيروس وتفشيه بما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة الأفراد من المواطنين والمقيمين.أشارت ”وقاية“ إلى أن هنالك العديد من الإجراءات الوقائية والخطط التوعوية، وإجراءات التقصي الوبائي، والاستجابة للأمراض المعدية ذات البعد الوبائي التي تضمن الاستجابة لاحتمالات انتشار الأمراض المعدية.وتؤكد هيئة الصحة العامة أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق خلف الشائعات والمصادر غير الموثوقة، مشددة على ضرورة الحرص على اتباع السلوكيات الصحية، وكذلك نبهت إلى عدم السفر إلى الدول التي تم رصد حالات تفشي أو انتشار فيروس ”جدري القرود“ Mpox" بها.