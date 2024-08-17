تفاصيل مسلسل “عمر أفندي” لأحمد حاتم قبل ساعات من انطلاق عرضه

رجل يكتشف في منزل والده القديم سرداباً، فيه بوابة تدخله إلى ماض بعيد، فيجد نفسه في أربعينيات القرن الماضي، ويعيش أحداثاً غير متوقعة ضمن قالب فانتازي تحملها الدراما الاجتماعية “عمر أفندي” من تأليف مصطفى حمدي وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وبطولة أحمد حاتم، آية سماحة وكوكبة من الممثلين.

يرصد العمل قصة علي التهامي الشاب الثلاثيني المتزوج من ابنة رجل ملياردير هو على خلاف دائم معه. وعند وفاة والده، الرسام المغمور الذي كان منقطعاً عنه لفترة بسبب رفض هذا الأخير لزواجه، يذهب بهدف بيع منزل والده القديم، حيث يكتشف سرداباً سرياً فيه، يقوده إلى زمن آخر، فيعود إلى أربعينيات القرن الماضي، إبان الاحتلال الإنكليزي لمصر، ويجد صورة لوالده، ويتبين أن منزل والده كان في ما مضى بانسيون.

زيارة أولى قصيرة، يتبعها زيارات واكتشافات وقصة حب ومشاكل ومواجهات من أجل معرفة سر السرداب، الذي يربط بين زمنين.

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الجدير بالذكر أن مسلسل “عمر أفندي”، يجمع إلى جانب أحمد حاتم وآية سماحة، كل من محمود حافظ، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، أحمد سلطان، ميران عبد الوارث، إسماعيل فرغلي، وبمشاركة رانيا يوسف وآخرين.

تُعرض الدراما الاجتماعية “عمر أفندي” على شاهد اعتباراً من ١٨ آب/أغسطس.