وزير خارجية مصر: الوسطاء يبذلون جهودا صادقة للتوصل إلى وقف إطلاق النّار في غزة

أوضح وزير الخارجيّة المصريّة بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه في مصر، أنّه "تمّ التّركيز في مباحثاتنا على الأوضاع في المنطقة وجهود منع التّصعيد"، مشيرًا إلى أنّه تم استعراض مساعي وقف إطلاق النّار في قطاع غزة.
وأكّد أنّ "الوسطاء يبذلون جهودًا صادقةً للتّوصّل إلى وقف إطلاق النّار في قطاع غزّة، وأنّ هناك توافقًا مصريًّا- فرنسيًّا على سرعة التوصّل إلى وقف فوري لإطلاق النّار، ووقف العدوان الإسرائيلي في القطاع، وإدخال مزيد من المساعدات".
وشدّد عبد العاطي على أنّ "علينا مسؤوليّة مشتركة مع فرنسا لخفض حدّة التّوتّر ووقف التّصعيد في المنطقة، في هذا التّوقيت الحسّاس"، مركّزًا على أنّ "الأزمة في قطاع غزّة لها تداعيات كارثيّة للغاية على الأوضاع الإنسانيّة والصّحيّة".
وأعلن أنّ "مصر تبذل جهودًا خارقةً من أجل منع انفلات الأمور إلى دائرة جهنميّة من المواجهات"، معربًا عن أمل بلاده في أن "يحظى الاعتراف بدولة فلسطين باهتمام وأولويّة المجتمع الدولي". وذكر أنّه "يجري التّحضير للجولة المقبلة من مباحثات وقف إطلاق النّار الّتي ستُعقد في القاهرة"، مشيرًا إلى أنّه "إذا خلصت النّوايا وتوفّرت الإرادة السّياسيّة، فيمكن التّوصّل لاتفاق وقف إطلاق النّار في غزة".
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