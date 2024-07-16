شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي يعيد الحركة لأصابع مريض خلال 45 دقيقة بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي بقسم جراحة العظام في مستشفى الملك فيصل بمكة، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، من إعادة ترميم أوتار اليد اليمنى لمريض في العقد الثالث من العمر، وذلك خلال عملية جراحية ناجحة استغرقت 45 دقيقة.

حالة المريض

أوضح التجمع الصحي أن المريض وصل إلى قسم الطوارئ عن طريق الهلال الأحمر، وكان يعاني من جرح قطعي عميق في اليد اليمنى. وأظهرت الفحوصات الطبية وجود قطع في أوتار اليد الباسطة، ما أدى إلى فقدان حركة الأصابع ووظيفة اليد اليمنى.

وفور وصول المريض، تم استدعاء استشاري جراحة العظام الذي عاين الحالة ووضع الخطة العلاجية المناسبة. تم تنويم المريض في قسم العظام استعدادًا لإجراء العملية الجراحية.

وبعد تجهيز المريض وغرفة العمليات، أجريت الجراحة في نفس اليوم. وخلال العملية الاستكشافية، تبين وجود قطع كامل في وتر الإصبع الثاني والثالث، وقطع جزئي في وتر الإصبع الرابع. نجح الفريق الطبي في إعادة ترميم الأوتار المصابة، مما مكن المريض من استعادة حركة أصابعه ووظيفة اليد اليمنى.وأكد التجمع الصحي أن المريض الآن في حالة صحية مستقرة ويتماثل للشفاء.