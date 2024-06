معرفة اسم الفيلم من احداثه | موقع رائع للغاية

هل هناك فيلم تتذكر أحداثه جيدًا وترغب في مشاهدته مرة أخري ولكنك لا تتذكر اسمه؟ في الحقيقة هناك موقع رائع يتيح لك معرفة اسم الفيلم من احداثه فقط، في الماضي عندما كنت ترغب في تذكر اسم لفيلم تريد إعادة مشاهدته كان الأمر صعبًا جدًا بل أقرب للاستحالة، إذا كنت سعيد الحظ قد تخبر أصدقائك الذين يحبون الأفلام بقصة الفيلم وسيحاولون تذكر الاسم معك، ولكن في غالب الأمر لن يتم معرفة اسم الفيلم وتظل الحيرة دائمة.

أصبحت الأفلام من إحدى أفضل وسائل الترفيه في وقتنا الحالي، مع التقدم الهائل في تقنيات التصوير والإخراج تطورت صناعة السينما في العقود الأخيرة بشكل كبير، مما أدي لزيادة انتاج الأفلام بسرعة أكبر وبجودة أعلي، في الحقيقة الأفلام من الأشياء القليلة التي تأخذك إلي أزمنة وعوالم أخري وتجعلك تعيش قصص كثيرة وكأنك في مغامرة رائعة لساعتين أو أكثر، وإذا كنت تحب الأفلام مثلي فبالتأكيد انك شاهدت العشرات ان لم يكن المئات من الأفلام حتي الان.

وعلي الرغم من انني لا اُعيد مشاهدة الأفلام مرة أخري إلا نادرًا، لكن هناك بعض الأفلام التي تستحق مشاهدتها العديد من المرات، من إحدى أفلامي المفضلة هو فيلم الأب الروحي الذي يعتبر علامة فارقة في تاريخ السينما العالمية، إذا كان هناك فيلمًا يستحق تقييم 10/10 فحتمًا سيكون فيلم الأب الروحي هو الخيار الأول للكثير من المشاهدين والنقاد علي حد سواء.

مع مرور الوقت ومشاهدة الكثير من الأفلام، قد ترغب في إعادة مشاهدة فيلم قد شاهدته سابقًا ولكنك لا تتذكر اسم الفيلم، فتريد معرفة اسم الفيلم من احداثه فتقوم بسؤال صديقك الذي يحب الأفلام ولكنه قد لا يتذكره، قد تقوم بالسؤال في المجموعات علي مواقع التواصل الاجتماعي ولكن تلك الطريقة أيضًا ليست مضمونة 100%.

معرفة اسم الفيلم من احداثه

معرفة اسم الفيلم من احداثه الان أصبح شيء غاية في السهولة، فباستخدام موقع What Is My Movie يمكنك معرفة اسم اي فيلم قد يخطر ببالك عن طريق كتابة أحداثه فقط، لنفترض أنك تريد ان تعيد مشاهدة فيلم قد شاهدته قبل أكثر من 10 سنوات، كل ما عليك فعله هو الذهاب إلي الموقع ثم كتابة أحداث الفيلم في مربع البحث في الصفحة الرئيسية، و سيتمكن الموقع من معرفة اسم الفيلم من احداثه وسيظهر لك الموقع عدة أفلام لها نفس الأحداث تقريبًا، وبكل تأكيد ستجد الفيلم الذي تبحث عنه.

قمت بعمل تجربة سريعة علي الموقع لمعرفة اذا ما كان يعمل حقًا، قمت بافتراض أنني اريد اعادة مشاهدة فيلم الأب الروحي “The Godfather” قمت بفتح الموقع ثم كتابة وصف بسيط بالإنجليزية عن الفيلم دون ذكر اسم الفيلم، ثم بعد كتابة الوصف قمت بالضغط علي زر Search

قام الموقع بالذهاب إلي صفحة بها العديد من الأفلام التي تتشابه قصتها مع الوصف الذي كتبته، وفي الاقتراح الأول ظهر فيلم The Godfather! ولمعرفة اذا كان الموقع يعمل حقًا أم انها كانت مجرد صدفة، قمت بإعادة التجربة ولكن مع أفلام مختلفة، وفي كل مرة كان الموقع يتمكن من معرفة اسم الفيلم من احداثه فقط.

طريقة أخري للاستفادة من الموقع

معرفة اسم الفيلم من احداثه تعتبر هي الميزة الأساسية في الموقع، ولكني أثناء تجربة الموقع جاءت لي فكرة رائعة، لقد لاحظت ان الموقع يقوم باقتراح أفلام اخري احداثها تتشابه مع الوصف الذي كتبته، وهذا يدل علي أنه يمكنك اكتشاف افلام جديدة لم تراها من قبل لها نفس الأحداث، فعلي سبيل المثال عندما بحثت عن فيلم الأب الروحي ظهر لي في نتائج البحث بجانبه فيلم Goodfellas وهو من روائع أفلام العصابات علي الإطلاق، فإذا كنت تحب فيلم معين فبالتأكيد ستحب مشاهدة فيلم شبيه له.

معرفة اسم الفيلم من احداثه كان شيئًا غاية في الصعوبة في الماضي، ولكن باستخدام موقع What Is My Movie أصبح الأمر ليس سهلًا فقط بل ممتعًا أيضًا! وكذلك يمكنك معرفة المزيد من الأفلام التي تتشابه مع أفلامك المفضلة.