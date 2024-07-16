شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يواصل جهوده الإغاثية في اليمن وتركيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم البرنامج الطبي التطوعي للأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي للمتضررين من الزلزال في ولاية هاتاي بالجمهورية التركية خدماته الطبية المتنوعة لـ 222 مستفيدًا ممن فقدوا أطرافهم، ضمن برنامج حياة التطوعي السعودي لمنكوبي الزلازل في سوريا وتركيا، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وجرى خلال المشروع تقديم 981 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 52% ونسبة الإناث 48%، بينما شكلت نسبة اللاجئين 80% والمقيمين 20% من إجمالي المستفيدين، حيث توزعت الخدمات بين تركيب الأطراف الصناعية والمساند التقويمية وصيانة الأطراف والجبائر وتقديم خدمات العلاج الطبيعي.

مشروع الإمداد المائي واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجرى خلال الفترة من 19 وحتى 25 يونيو 2024م، ضخ 630,000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام المنزلي، وضخ 616,000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وتنفيذ 25 نقلة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، وإجراء 8 عمليات لصيانة الحمامات المؤقتة، وتنفيذ 3 عمليات تجفيف المياه، وإجراء عملية واحدة لفحص جودة المياه، استفاد من تلك الخدمات 9.800 فرد.