السعودية | حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة لاتزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات مناطق نجران، جازان، عسير، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الواصل إلى جازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-35 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة جنوباً باتجاة مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى اعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة جنوباً باتجاة مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة جنوباً باتجاة مضيق باب المندب، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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