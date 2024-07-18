شكرا لقرائتكم خبر عن باحث فلكي: دخول مجال الفضاء سيدر على المملكة موارد اقتصادية هائلة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال الباحث في علوم الفلك والفضاء ملهم هندي إن دخول المملكة العربية السعودية قطاع الفضاء ليس رفاهية كما يتصور البعض، مؤكدًا في حديث لقناة الإخبارية، أن المملكة دخلت المجال لما فيه من فرص استثمارية، متوقعًا أن يدر هذا المجال على المملكة موارد اقتصادية هائلة خلال السنوات المقبلة.
وقال إن البعض يتصور أن دخول المملكة هذا المجال جاء لاستكشاف الفضاء ورؤية النجوم والكواكب، لكن الحقيقة أن هناك توجه عالمي لاقتصاد الفضاء، وأضاف: نحن نتحدث عن تريليونات الدولارات خلال السنوات المقبلة حتى 2030 تقريبًا، وفرص استثمارية كبيرة جدًا سيف يكون لها مدخول وإسهام في الاقتصاد السعودي.
وأشار إلى أن المملكة وجدت أن دخولها في هذا المجال سوف يساعد الاقتصاد على المدى البعيد جدًا إن شاء الله.
وتابع: في 2030 سوف ننطلق بشكل ثابت يدر على المملكة موارد اقتصادية هائلة.
وقال إن البعض يتصور أن دخول المملكة هذا المجال جاء لاستكشاف الفضاء ورؤية النجوم والكواكب، لكن الحقيقة أن هناك توجه عالمي لاقتصاد الفضاء، وأضاف: نحن نتحدث عن تريليونات الدولارات خلال السنوات المقبلة حتى 2030 تقريبًا، وفرص استثمارية كبيرة جدًا سيف يكون لها مدخول وإسهام في الاقتصاد السعودي.
وأشار إلى أن المملكة وجدت أن دخولها في هذا المجال سوف يساعد الاقتصاد على المدى البعيد جدًا إن شاء الله.
الأسس والبنية التحتيةوأضاف هندي: المملكة بدأت منذ 4 أو 5 سنوات دخول هذا المجال، وبدأت تضع الأسس والبنية التحتية لهذه الصناعة، وحسب الخطة والاستراتيجية الموضوعة من الهيئة العليا للفضاء، ففي 2030 سيكون لدينا 2023 سيكون لدى المملكة بنية تحتية متكاملة في هذا المجال.
وتابع: في 2030 سوف ننطلق بشكل ثابت يدر على المملكة موارد اقتصادية هائلة.