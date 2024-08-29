شكرا لقرائتكم خبر عن حتى 2 صباحًا.. أتربة مثارة على أجزاء من الشرقية والرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على المنطقة الشرقية والرياض، تمتد حتى الساعة 2 من صباح الخميس.

ويصاحب الظاهرة رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

وفي المنطقة الشرقية تشهد الأتربة المثارة: الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والأحساء وبقيق.

بينما تشهدها في الرياض: الأفلاج والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم.