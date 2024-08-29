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حتى 2 صباحًا.. أتربة مثارة على أجزاء من الشرقية والرياض

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على المنطقة الشرقية والرياض، تمتد حتى الساعة 2 من صباح الخميس.
ويصاحب الظاهرة رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.
وفي المنطقة الشرقية تشهد الأتربة المثارة: الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والأحساء وبقيق.
بينما تشهدها في الرياض: الأفلاج والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم.
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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