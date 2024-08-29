شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث التعاون البيئي والمناخي مع وزيرة الطاقة بمملكة تونغا والان نبدء بالتفاصيل

تعاون بيئي

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اليوم، معالي وزيرة الأرصاد الجوية والطاقة والمعلومات وإدارة الكوارث والبيئة وتغير المناخ والاتصالات بمملكة تونغا فيكيتامويلوا أوتويكامانو.وذلك على هامش اجتماع قمة قادة جزر الباسيفيك في دورتها الـ53 المنعقدة في العاصمة نوكو ألوفا بمملكة تونغا.وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات بما في ذلك البيئة والحد من آثار التغير المناخي والجهود الدولية المبذوله حيالها، ومناقشة أبرز الموضوعات المطروحة في أجندة القمة.حضر اللقاء، معالي وزير البنية التحتية بمملكة تونغا سافنتين توموا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا السفير غير المقيم لدى مملكة تونغا سلطان بن خزيم.