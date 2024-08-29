شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة السعودية تحذر رعاياها فى اليابان بسبب الأعاصير والفيضانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت السفارة السعودية فى اليابان تحذيرات مستمرة بشأن الأعاصير التى تحدث وقد تتوسع فى أرجاء اليابان، وما يصاحبها من رياح شديدة وفيضانات، بحسب صحيفة عكاظ.

وفى بيان لها، قالت: على المواطنين السعوديين فى اليابان أخذ الحيطة والحذر ومتابعة تعليمات السلطات المحلية باستمرار، وعند حدوث أى طارئ يرجى التواصل: 09055833862 ، و0335895242.

ووجهت السفارة السعودية نداء إلى جميع رعاياها بضرورة متابعة الأخبار من المصادر الرسمية، واتباع تعليمات السلطات المحلية، وتحديد أقرب ملجأ طوارئ من مقرّ التواجد، والتأكد من أن أجهزة الاتصال المحمولة مشحونة بالكامل، وتأمين كمية من المياه بتعبئة حوض الاستحمام والابتعاد عن المسطحات المائية.

كما دعتهم لتجنب استخدام المصاعد والأنفاق الأرضية، والابتعاد عن الأسطح الزجاجية وخطوط الطاقة الكهربائية، والابتعاد عن المنحدرات والانزلاقات الطينية، وتجهيز شنطة طوارئ للاستخدام المباشر.