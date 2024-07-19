شكرا لقرائتكم خبر عن تفاعلا مع الأزمة.. "مطارات جدة" تتخذ إجراءات فورية لدعم الشركات والمسافرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في ظل الأزمة التقنية العالمية التي أثرت على العديد من الأنظمة في المطارات الدولية، أعلنت شركة مطارات جدة عن اتخاذها إجراءات فورية لضمان استمرارية الأعمال وتقديم الدعم اللازم لشركات الطيران والمسافرين.

وقامت شركة مطارات جدة بتفعيل غرفة العمليات المشتركة، حيث وضعت الخطط المناسبة للتعامل مع الأزمة وضمان استمرارية العمليات داخل صالات السفر. كما حرصت الشركة على تقديم كافة فرص الدعم والمساندة لشركات الطيران المتأثرة، وذلك للمساعدة في حل المشكلة بأسرع وقت ممكن. تقليل تأثير الأزمة على المسافرين ومن ضمن الإجراءات التي اتخذتها الشركة، التنسيق مع شركات الطيران لنقل أعمالها إلى الأنظمة البديلة، مما ساهم في تقليل تأثير الأزمة على المسافرين وضمان عدم تعطل الرحلات. كما تابعت الفرق الميدانية الوضع لحظة بلحظة لضمان سير العمليات بسلاسة وبدون مشاكل.

وفي هذا السياق، وجهت شركة مطارات جدة المسافرين إلى التواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم لمعرفة جدولة الرحلات البديلة وأي تغييرات قد تطرأ على مواعيد الرحلات.

تشهد صناعة الطيران العالمية اعتماداً كبيراً على الأنظمة التقنية المتقدمة لإدارة العمليات اليومية وضمان سير الرحلات بكفاءة. في الآونة الأخيرة، تعرضت هذه الأنظمة لأزمة تقنية واسعة النطاق، أثرت على عمليات العديد من المطارات حول العالم، بما في ذلك مطارات جدة. الأزمة التقنية العالمية الأزمة التقنية تمثلت في خلل مفاجئ في الأنظمة المسؤولة عن جدولة الرحلات وإدارة الأمتعة وتسجيل الركاب، مما أدى إلى تأخيرات وتعطيلات في الرحلات الجوية. هذه الأزمة كشفت عن هشاشة البنية التحتية التقنية في بعض المطارات والحاجة إلى تطوير أنظمة احتياطية وبديلة للتعامل مع مثل هذه الأزمات.

تأتي استجابة شركة مطارات جدة للأزمة كجزء من جهودها المستمرة لتعزيز جاهزيتها للتعامل مع الأزمات وتحسين تجربت المسافرين. تحرك الشركة السريع وتفعيلها لغرفة العمليات المشتركة يعكس التزامها بتقديم خدمات عالية الجودة وضمان استمرارية العمليات في جميع الظروف.