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شكرا لقرائتكم خبر عن جامعات الشرقية تتصدر أعلى نسب توظيف للخريجين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أظهر تقرير ”توظيف الخريجين في سوق العمل السعودي“، الذي أصدره المرصد الوطني للعمل، وقدّم تحليلاً عن خريجي الجامعات لعام 2021، وتوظيفهم حتى نهاية عام 2022، بلوغ عدد الخريجين في عام 2021م إلى 207,9 ألف خريج، من 51 جامعة سعودية.
وبلغ عدد المواطنين منهم أكثر من 203,6 ألف مواطن، ما يعادل 98% من إجمالي الخريجين، وذلك بنسبة 39% من الذكور في مقابل 61% من الإناث.
وحصل معظمهم على درجة البكالوريوس بنسبة 84%، حيث حققت مجموعة تخصصات الأعمال والإدارة والقانون أعلى نسبة بمعدل 32%، تلتها مجموعة تخصصات الفنون والعلوم الإنسانية بنسبة 19%، ثم مجموعة تخصصات العلوم الطبيعية والرياضيات بنسبة 10%.
كما كشف التقرير عن حصول 41% من الخريجين على وظائف خلال سنة من التخرج، 10% منهم كانوا على رأس العمل أثناء دراستهم واستمروا بالوظيفة ذاتها بعد التخرج، و14% منهم حصلوا على وظائف بعد مرور سنة من تاريخ تخرجهم.
وأشار التقرير، إلى تحقيق الخريجين الحاصلين على شهادة الدكتوراة أعلى نسبة توظيف، حيث بلغت 90% حتى نهاية عام 2022,43% منهم كانوا على رأس العمل أثناء دراستهم واستمروا بالوظيفة ذاتها بعد التخرج، ونسبة 42% منهم حصلوا على وظائف جديدة خلال سنة بعد تخرجهم.
كما كشف التقرير عن تحقيق مجموعة تخصصات الهندسة والتصنيع والبناء أعلى نسب توظيف خلال سنة بعد التخرج بنسبة بلغت 64% من إجمالي خريجي تخصصات الهندسة والتصنيع والبناء مقارنة بالتخصصات الأخرى.
وحققت مجموعة تخصصات الصحة والرفاه نسبة عالية في التوظيف بلغت 68%، 28% منهم حصلوا على وظائف بعد مرور سنة من تخرجهم، فيما سجلت مجموعة تخصصات الأعمال والإدارة والقانون نسب توظيف عالية بلغت 14%، وذلك لمن لديهم عمل أثناء الدراسة واستمروا على العمل ذاته بعد التخرج مقارنة بالتخصصات الأخرى، وبلغت نسبة التوظيف خلال سنة بعد التخرج 31%.
ومن ثم جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بنسبة 47%، فيما سجلت الجامعة السعودية الإلكترونية أعلى نسبة للطلبة الموظفين خلال الدراسة وما زالوا على رأس العمل بعد تخرجهم بنسبة بلغت 44% مقارنة بالجامعات الأخرى.
وكشف التقرير، عن متوسط الأجور لأول وظيفة خلال سنة بعد التخرج لخريجي البكالوريوس والدبلوم، حيث بلغ 5,4 آلاف ريال سعودي، بينما حققت مجموعتا تخصصات الهندسة والتصنيع والبناء وتخصصات الصحة والرفاه أعلى متوسط أجور حيث بلغا 6,8 و6,7 آلاف ريال سعودي على التوالي، تلاهما مجموعة تخصصات تقنية الاتصالات والمعلومات بمتوسط أجور 6,3 آلاف ريال سعودي.
وأوضح التقرير، متوسط مدة الانتظار من التخرج حتى الحصول على أول وظيفة للحاصلين على شهادة البكالوريوس والدبلوم، حيث بلغت 274 يوم أي حوالي 9 أشهر، كما حققت مجموعة تخصصات الهندسة والتصنيع والبناء أقل متوسط أيام انتظار بلغت 200 يوم أي أقل من 7 أشهر، فيما سجلت مجموعة تخصصات الصحة والرفاه أعلى متوسط أيام انتظار للحاصلين على البكالوريوس والدبلوم بمعدل 320 يوم أي حوالي 11 شهرًا، حيث يعود ذلك إلى نظام التعليم في مجموعة تخصصات الصحة والرفاه والتي تتطلب فترة تدريب بعد التخرج وقبل التوظيف.
وبلغ عدد المواطنين منهم أكثر من 203,6 ألف مواطن، ما يعادل 98% من إجمالي الخريجين، وذلك بنسبة 39% من الذكور في مقابل 61% من الإناث.
وحصل معظمهم على درجة البكالوريوس بنسبة 84%، حيث حققت مجموعة تخصصات الأعمال والإدارة والقانون أعلى نسبة بمعدل 32%، تلتها مجموعة تخصصات الفنون والعلوم الإنسانية بنسبة 19%، ثم مجموعة تخصصات العلوم الطبيعية والرياضيات بنسبة 10%.
توظيف الخريجينوكشف التقرير، عن تسجيل جامعة أم القرى أعلى عدد خريجين من المواطنين بنسبة بلغت 11% من إجمالي الخريجين المواطنين، تلتها كلٍ من جامعة الملك عبد العزيز وجامعة الملك فيصل بنسبة 9% و8% على التوالي.
كما كشف التقرير عن حصول 41% من الخريجين على وظائف خلال سنة من التخرج، 10% منهم كانوا على رأس العمل أثناء دراستهم واستمروا بالوظيفة ذاتها بعد التخرج، و14% منهم حصلوا على وظائف بعد مرور سنة من تاريخ تخرجهم.
وأشار التقرير، إلى تحقيق الخريجين الحاصلين على شهادة الدكتوراة أعلى نسبة توظيف، حيث بلغت 90% حتى نهاية عام 2022,43% منهم كانوا على رأس العمل أثناء دراستهم واستمروا بالوظيفة ذاتها بعد التخرج، ونسبة 42% منهم حصلوا على وظائف جديدة خلال سنة بعد تخرجهم.
كما كشف التقرير عن تحقيق مجموعة تخصصات الهندسة والتصنيع والبناء أعلى نسب توظيف خلال سنة بعد التخرج بنسبة بلغت 64% من إجمالي خريجي تخصصات الهندسة والتصنيع والبناء مقارنة بالتخصصات الأخرى.
وحققت مجموعة تخصصات الصحة والرفاه نسبة عالية في التوظيف بلغت 68%، 28% منهم حصلوا على وظائف بعد مرور سنة من تخرجهم، فيما سجلت مجموعة تخصصات الأعمال والإدارة والقانون نسب توظيف عالية بلغت 14%، وذلك لمن لديهم عمل أثناء الدراسة واستمروا على العمل ذاته بعد التخرج مقارنة بالتخصصات الأخرى، وبلغت نسبة التوظيف خلال سنة بعد التخرج 31%.
متوسط الأجوروأظهر التقرير، تحقيق كلٍ من الإدارة العامة للتعليم بالهيئة الملكية بالجبيل وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن أعلى نسب توظيف خلال سنة بعد التخرج، بلغت 78%، تلاهما جامعة الأمير محمد بن فهد بمعدل 63%، ثم جامعة الأعمال والتكنولوجيا بنسبة 58%، تلاها جامعة الملك سعود بنسبة 51%.
ومن ثم جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن بنسبة 47%، فيما سجلت الجامعة السعودية الإلكترونية أعلى نسبة للطلبة الموظفين خلال الدراسة وما زالوا على رأس العمل بعد تخرجهم بنسبة بلغت 44% مقارنة بالجامعات الأخرى.
وكشف التقرير، عن متوسط الأجور لأول وظيفة خلال سنة بعد التخرج لخريجي البكالوريوس والدبلوم، حيث بلغ 5,4 آلاف ريال سعودي، بينما حققت مجموعتا تخصصات الهندسة والتصنيع والبناء وتخصصات الصحة والرفاه أعلى متوسط أجور حيث بلغا 6,8 و6,7 آلاف ريال سعودي على التوالي، تلاهما مجموعة تخصصات تقنية الاتصالات والمعلومات بمتوسط أجور 6,3 آلاف ريال سعودي.
وأوضح التقرير، متوسط مدة الانتظار من التخرج حتى الحصول على أول وظيفة للحاصلين على شهادة البكالوريوس والدبلوم، حيث بلغت 274 يوم أي حوالي 9 أشهر، كما حققت مجموعة تخصصات الهندسة والتصنيع والبناء أقل متوسط أيام انتظار بلغت 200 يوم أي أقل من 7 أشهر، فيما سجلت مجموعة تخصصات الصحة والرفاه أعلى متوسط أيام انتظار للحاصلين على البكالوريوس والدبلوم بمعدل 320 يوم أي حوالي 11 شهرًا، حيث يعود ذلك إلى نظام التعليم في مجموعة تخصصات الصحة والرفاه والتي تتطلب فترة تدريب بعد التخرج وقبل التوظيف.