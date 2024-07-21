انت الان تتابع بالفيديو.. انهيار جسر مرتفع وسقوط 20 قتيلًا في سيول الصين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 21 يوليو 2024, 7:24 صباحاً

أعلنت السلطات الصينية أن أمطارًا غزيرة هطلت على امتداد أسبوع في سائر أنحاء البلاد، ونجمت عنها سيول مفاجئة شمالي البلاد وجنوب غربها، تسببت في حصيلة جديدة بمقتل 20 شخصًا وفقدان عشرات آخرين. وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية "شينخوا": إن جسرًا يعلو نهرًا في مقاطعة شنشي شمال غرب البلاد، انهار جراء السيول؛ مما أدى إلى سقوط العديد من السيارات بمن فيها في مياه النهر، في كارثة أوقعت ما لا يقل عن 12 قتيلًا و30 مفقودًا. وبحسب "شينخوا" فإن التحقيقات الأولية أشارت إلى سقوط 17 سيارة وثماني شاحنات في مياه النهر؛ مما يعني أن الحصيلة مرشحة للارتفاع أكثر. وأظهرت مشاهد بثها التلفزيون الرسمي قسمًا من الجسر غارقًا في النهر والمياه تتدفق فوقه. وبحسب "شينخوا" فقد أمر الرئيس شي جينبينغ بـ"بذل كل جهود الإنقاذ والإغاثة" للعثور على المفقودين. وفي مقاطعة سيتشوان، جنوب غرب البلاد، خلفت الأمطار الغزيرة السبت ثمانية قتلى على الأقل و30 مفقودًا. وقالت "شينخوا" إن سيولًا مفاجئة تكونت جراء عاصفة رعدية عنيفة ضربت بلدة يآن خلال الليل؛ مما أدى إلى انتشال ثماني جثث حتى مساء السبت، في حين تم إنقاذ أربعة أشخاص دون إصابات خطيرة.

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