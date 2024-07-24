شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى القنفذة العام يخدم أكثر من 14 ألف مراجعًا خلال ستة أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مستشفى القنفذة العام، المنضوي تحت تجمع مكة المكرمة الصحي، عن تقديم خدماته لأكثر من 14650 مراجعاً في مركز التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي خلال النصف الأول من العام 2024، حيث استقبلت عيادات الطب الطبيعي والتأهيل 4918 حالة، بينما شهدت جلسات العلاج الطبيعي استقبال 8616 حالة، وجلسات العلاج الوظيفي 1116 حالة.

وأكد التجمع الصحي أن المركز يلتزم بتقديم خدمات صحية متكاملة، حيث يوفر رعاية صحية متميزة للمرضى، مما يعكس جودة الخدمات الطبية المقدمة والاهتمام الكبير بصحة وراحة المراجعين.

