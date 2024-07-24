شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة ترحب بالبيان الخاص بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية باليمن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية
، بالبيان الصادر عن مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن السيد هانس جروند بیرغ يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024م، بشأن اتفاق الحكومة اليمنية وأنصار الله الحوثيين على إجراءات لخفض التصعيد فيما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية، وتعرب عن دعمها لجهوده الرامية إلى تحقيق السلام والأمن لليمن وشعبه الشقيق.
المملكة تؤكد علاقتها مع اليمن
كما تؤكد المملكة على استمرار وقوفها مع اليمن وحكومته وشعبه الشقيق، وحرصها الدائم على تشجيع جهود خفض التصعيد والحفاظ على التهدئة، معربة عن تطلعها إلى أن يُسهم هذا الاتفاق في جلوس الأطراف اليمنية على طاولة الحوار تحت رعاية مكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن لمناقشة كافة القضايا الاقتصادية والإنسانية، وبما يسهم في التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية في إطار خارطة الطريق لدعم مسار السلام في اليمن.
رشا محمد
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية