شكرا لقرائتكم خبر عن المرور ينفي ما يُتداول عن وفاة 8 أشخاص في حادث والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نفى المرور السعودي ما جرى تداوله في مواقع التواصل عن وفاة 8 أشخاص في حادث مروري.
وأوضح المرور عبر منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، أن ما جرى تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة 8 أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروري غير صحيح.
ودعا إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وأوضح المرور عبر منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، أن ما جرى تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة 8 أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروري غير صحيح.
ودعا إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.