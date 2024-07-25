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المرور ينفي ما يُتداول عن وفاة 8 أشخاص في حادث

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اليوم-الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نفى المرور السعودي ما جرى تداوله في مواقع التواصل عن وفاة 8 أشخاص في حادث مروري.
وأوضح المرور عبر منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، أن ما جرى تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة 8 أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروري غير صحيح.
ودعا إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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