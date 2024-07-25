شكرا لقرائتكم خبر عن المرور ينفي ما يُتداول عن وفاة 8 أشخاص في حادث والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفى المرور السعودي ما جرى تداوله في مواقع التواصل عن وفاة 8 أشخاص في حادث مروري.

وأوضح المرور عبر منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، أن ما جرى تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة 8 أشخاص من أسرة واحدة في حادث مروري غير صحيح.

ودعا إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.