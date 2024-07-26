وشددت الوزارة على ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها، بعدم إطلاق سراح أي حيوان يعتمد بقاؤه على الإنسان، وفي حالة الرغبة في التخلي عنه يجب التنسيق مع الجهة المختصة، بالإضافة إلى متابعة الحالة الصحية للحيوانات من قبل الطبيب البيطري المختص للكشف عليها ومعالجتها.
ونوهت الوزارة أن الأنظمة تطبق بحق أي شخص تثبت مخالفته بالإساءة للحيوان، مشيرةً أن فروع ومكاتب الوزارة في المناطق تعمل على ضبط ورصد المخالفات المتعلقة بالإساءة للحيوان، داعيةً ملاك المشاريع والقائمين عليها والأفراد إلى التعاون مع مراقبي الوزارة، وضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات لنظامي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان من خلال الرقم 939.
كانت هذه تفاصيل خبر "البيئة" تدعو الملاك إلى اتخاذ التدابير الخاصة بحماية الحيوانات في درجات الحرارة المرتفعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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