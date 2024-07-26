"البيئة" تدعو الملاك إلى اتخاذ التدابير الخاصة بحماية الحيوانات في درجات الحرارة المرتفعة

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها، إلى ضرورة اتخاذ التدابير الخاصة بحماية الحيوانات؛ من خلال توفير الأطعمة والمياه بشكل دائم وتهيئة الحظائر وأماكن الإيواء لحمايتها، والالتزام بالتطعيم، والحرص على إبعادها عن أشعة الشمس المباشرة خلال فترات الذروة، وتفقد أحوالها مرة واحدة على الأقل يوميًا. وحثت الوزارة على تطبيق معايير ومتطلبات الرفق بالحيوان، والحرص على عمل جميع الاحتياطات التي تضمن عدم إلحاق الأذى بالحيوانات خلال الحر الشديد، وتعزيز مبدأ الرفق بالحيوان، وفقًا لما ورد في نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وشددت الوزارة على ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها، بعدم إطلاق سراح أي حيوان يعتمد بقاؤه على الإنسان، وفي حالة الرغبة في التخلي عنه يجب التنسيق مع الجهة المختصة، بالإضافة إلى متابعة الحالة الصحية للحيوانات من قبل الطبيب البيطري المختص للكشف عليها ومعالجتها.

ونوهت الوزارة أن الأنظمة تطبق بحق أي شخص تثبت مخالفته بالإساءة للحيوان، مشيرةً أن فروع ومكاتب الوزارة في المناطق تعمل على ضبط ورصد المخالفات المتعلقة بالإساءة للحيوان، داعيةً ملاك المشاريع والقائمين عليها والأفراد إلى التعاون مع مراقبي الوزارة، وضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات لنظامي الثروة الحيوانية والرفق بالحيوان من خلال الرقم 939.