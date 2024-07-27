شكرا لقرائتكم خبر عن الإبلاغ أولا.. 4 خطوات في حال فقدان جواز السفر خارج المملكة والان نبدء بالتفاصيل

أبلغ عن فقدان جواز السفر لدى أقرب مركز شرطة. راجع ممثلية المملكة لرفع بلاغ فقدان جواز سفر مع إرفاق إثبات الفقدان. استلم تذكرة مرور مؤقتة أو جواز سفر جديد من قبل ممثلية المملكة لتتمكن من العودة إلى المملكة. راجع إدارة الجوازات فور العودة للمملكة لاستكمال إجراءات الفقدان.

الجوازات السعودية

أن تكون الخصائص الحيوية للمستفيد من (10) سنوات فأعلى، مسجلة في النظام.

صلاحية الهوية الوطنية.

تواجد المستفيد داخل المملكة.

سداد رسوم الخدمة.

خلو سجل المستفيد من المخالفات والملاحظات.

يجب ألا يكون الجواز الحالي مفقودًا أو تالفًا.

تنفيذ الخدمة إلكترونيًا عبر حساب المستفيد أو رب الأسرة على منصة أبشر.

أن تكون المدة المتبقية في جواز السفر عند التجديد (12) شهرًا أو أقل.

تحميل الصورة لمن هم دون سن (10) سنوات ولا يوجد لديهم هوية وطنية.

الدمام - شريف احمد - كشفت المديرية العامة للجوازات، عن الإجراءات اللازمة في حال فقدان جواز السفر خارج المملكة.حسب بيان المديرية على منصة إكس، تشمل الإجراءات:كانت الجوازات السعودية، أعلنت من خلال حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أبرز متطلبات تجديد جواز السفر السعودي، وتشمل: