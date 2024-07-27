شكرا لقرائتكم خبر عن الإبلاغ أولا.. 4 خطوات في حال فقدان جواز السفر خارج المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت المديرية العامة للجوازات، عن الإجراءات اللازمة في حال فقدان جواز السفر خارج المملكة.
حسب بيان المديرية على منصة إكس، تشمل الإجراءات:
كانت الجوازات السعودية، أعلنت من خلال حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أبرز متطلبات تجديد جواز السفر السعودي، وتشمل:
حسب بيان المديرية على منصة إكس، تشمل الإجراءات:
- أبلغ عن فقدان جواز السفر لدى أقرب مركز شرطة.
- راجع ممثلية المملكة لرفع بلاغ فقدان جواز سفر مع إرفاق إثبات الفقدان.
- استلم تذكرة مرور مؤقتة أو جواز سفر جديد من قبل ممثلية المملكة لتتمكن من العودة إلى المملكة.
- راجع إدارة الجوازات فور العودة للمملكة لاستكمال إجراءات الفقدان.
الجوازات السعودية
كانت الجوازات السعودية، أعلنت من خلال حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أبرز متطلبات تجديد جواز السفر السعودي، وتشمل:
- أن تكون الخصائص الحيوية للمستفيد من (10) سنوات فأعلى، مسجلة في النظام.
- صلاحية الهوية الوطنية.
- تواجد المستفيد داخل المملكة.
- سداد رسوم الخدمة.
- خلو سجل المستفيد من المخالفات والملاحظات.
- يجب ألا يكون الجواز الحالي مفقودًا أو تالفًا.
- تنفيذ الخدمة إلكترونيًا عبر حساب المستفيد أو رب الأسرة على منصة أبشر.
- أن تكون المدة المتبقية في جواز السفر عند التجديد (12) شهرًا أو أقل.
- تحميل الصورة لمن هم دون سن (10) سنوات ولا يوجد لديهم هوية وطنية.