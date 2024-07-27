شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الأرصاد: لم نسجل درجات حرارة عالية تكسر ما سجل في الأعوام الماضية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن المملكة لم تسجل درجات حرارة عالية تكسر ما سجل في الأعوام الماضية.

وقال القحطاني عبر مداخلة لقناة الاخبارية: “لم نسجل درجات حرارة عالية تكسر ما سجل في الأعوام الماضية، خاصة مع قراءة درجات الحرارة التي سجلت لبعض المحافظات فى المنطقة الشرقية والتى سجلت 53 درجة في الظل”.

وتابع: ” هناك بعض المدن بالدمام والاحساء سجلت ٥٠ درجة مئوية فى الظل على مدار ايام متتالية، وهذه مؤشرات تعطينا وفقا للمراقبة، أننا حتى الآن لم نسجل درجات الحرارة التى سجلتها فى الأعوام الماضية”