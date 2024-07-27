بعد صراع مع المرض.. العم "مريع الصعدي" ينتقل إلى رحمة الله

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محمد بن مسعود - الدمام - انتقل إلى رحمة الله تعالى العم مريع بن علي الصعدي بعد صراع مع المرض، وذلك بمستشفى محايل العام.

"الخليج 365" تتقدَّم بأحر التعازي إلى أسرته ومحبيه داعية الله أن يُسكنه فسيح جناته، ويجعل ما أصابه كفارة ورفعة له في المنزلة.

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