شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية" تنشر توضيحًا مهمًا عن مواعيد صرف الرواتب والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نشرت وزارة المالية معلومات مهمة للمواطنين عن مواعيد صرف الرواتب.
وأوضحت أنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون الصرف يوم الخميس الذي قبله.
- إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون الصرف يوم الأحد الذي بعدهThis is a Twitter Status— الإخبارية السعودية - آخر الأخبار (@EKHNEWS)
وبينت أن ذلك يأتي وفقًا لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية تبلغ نحو 3.210 مليار ريال.
وأوضحت أنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون الصرف يوم الخميس الذي قبله.
صرف الرواتب في السعوديةوبينت أنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت، يكون الصرف يوم الأحد الذي بعده. - إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون الصرف يوم الخميس الذي قبله
- إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون الصرف يوم الأحد الذي بعدهThis is a Twitter Status— الإخبارية السعودية - آخر الأخبار (@EKHNEWS)
وزارة المالية عن مواعيد صرف الرواتب:— الإخبارية السعودية - آخر الأخبار (@EKHNEWS) July 26, 2024
- إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون الصرف يوم الخميس الذي قبله
- إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون الصرف يوم الأحد الذي بعده#الإخبارية
إدراج أدوات الدينكانت أعلنت تداول السعودية الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها.
وبينت أن ذلك يأتي وفقًا لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية تبلغ نحو 3.210 مليار ريال.