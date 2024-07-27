شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية" تنشر توضيحًا مهمًا عن مواعيد صرف الرواتب والان نبدء بالتفاصيل

صرف الرواتب في السعودية

وزارة المالية عن مواعيد صرف الرواتب:



- إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون الصرف يوم الخميس الذي قبله



- إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون الصرف يوم الأحد الذي بعده#الإخبارية — الإخبارية السعودية - آخر الأخبار (@EKHNEWS) July 26, 2024

إدراج أدوات الدين

الدمام - شريف احمد - نشرت وزارة المالية معلومات مهمة للمواطنين عن مواعيد صرف الرواتب.وأوضحت أنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون الصرف يوم الخميس الذي قبله.وبينت أنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت، يكون الصرف يوم الأحد الذي بعده. - إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون الصرف يوم الخميس الذي قبله- إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون الصرف يوم الأحد الذي بعدهThis is a Twitter Status— الإخبارية السعودية - آخر الأخبار (@EKHNEWS)كانت أعلنت تداول السعودية الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها.وبينت أن ذلك يأتي وفقًا لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية تبلغ نحو 3.210 مليار ريال.