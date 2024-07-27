اخبار السعوديه

"المالية" تنشر توضيحًا مهمًا عن مواعيد صرف الرواتب

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن "المالية" تنشر توضيحًا مهمًا عن مواعيد صرف الرواتب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشرت وزارة المالية معلومات مهمة للمواطنين عن مواعيد صرف الرواتب.
وأوضحت أنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون الصرف يوم الخميس الذي قبله.

صرف الرواتب في

وبينت أنه إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت، يكون الصرف يوم الأحد الذي بعده. - إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم الجمعة يكون الصرف يوم الخميس الذي قبله
- إذا وافق يوم 27 من الشهر الميلادي يوم السبت يكون الصرف يوم الأحد الذي بعدهThis is a Twitter Status— الإخبارية السعودية - آخر الأخبار (@EKHNEWS)

إدراج أدوات الدين

كانت أعلنت تداول السعودية الموافقة على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها.
وبينت أن ذلك يأتي وفقًا لقواعد الإدراج وذلك بقيمة إجمالية تبلغ نحو 3.210 مليار ريال.
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا