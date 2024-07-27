شكرا لقرائتكم خبر عن وفد سعودي بـ "الفاو" يستعرض جهود المملكة في إصلاح النظم الإيكولوجية والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية