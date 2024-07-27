- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن مستمتعين بموروث المملكة.. "موهبة" تحتفي بطلبة 90 دولة بأولمبياد الكيمياء والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - احتفت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" بطلبة الوفود المشاركة في أولمبياد الكيمياء الدولي.
وتضمنت الفعالية العديد من الفقرات التراثية والشعبية والوطنية، التي جسدت تفاصيل الموروث الثقافي للمملكة الغنية بتنوع وثراء ثقافي أصيل ولا محدود.
وبدأ 333 طالبًا وطالبة يشرف عليهم 260 متخصصًا عالميًا في مجال الكيمياء من 90 دولة شاركت في هذا الحدث العالمي، منجذبين نحو الزوايا التي جسدت الموروث السعودي، في خيام وأكشاك حوى كل منها جزئية أصيلة وفريدة من التراث السعودي.
وتنوعت فعاليات الخيمة الكبرى التي تضمنت عرض للصقور وتقديم القهوة السعودية، فيما توزعت الحرف اليدوية على القاعة، حيث قدمن الحرفيات السعوديات نماذج من صناعة الخوص واستخدامتها المتعددة.
هذا بالإضافة إلى الألعاب الفردية والعصرية، التي منحت الطلاب فرصة للاستمتاع بعد 5 أيام قضوها للتحضير وإجراء الامتحانات العلمية والنظرية التي تمثل جزءًا أساسيًا من المنافسة.
وتأتي استضافة المملكة لأولمبياد الكيمياء الدولي في نسخته الـ56 تجسيدًا لتميز الطلاب السعوديين في الساحة الدولية، وتعزيزًا لمكانة المملكة كوجهة عالمية رائدة في مختلف المجالات العلمية.
وكانت "موهبة" نظمت الأولمبياد بشراكة استراتيجية، مع وزارة التعليم وجامعة الملك سعود، وبرعاية حصرية من الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".
وتضمنت الفعالية العديد من الفقرات التراثية والشعبية والوطنية، التي جسدت تفاصيل الموروث الثقافي للمملكة الغنية بتنوع وثراء ثقافي أصيل ولا محدود.
طلاب أولمبياد الكيمياء الدوليواُستقبلت الوفود بالعرضة السعودية، وفي إطار أوسع كانت الجمال المسرجة بهوادجها تنتظر المتسابقين، في إشارة إلى الرحلة التي قطعوها خلال مشاركتهم في أولمبياد الكيمياء الدولي حتى وصلوهم إلى هذه المرحلة.
وبدأ 333 طالبًا وطالبة يشرف عليهم 260 متخصصًا عالميًا في مجال الكيمياء من 90 دولة شاركت في هذا الحدث العالمي، منجذبين نحو الزوايا التي جسدت الموروث السعودي، في خيام وأكشاك حوى كل منها جزئية أصيلة وفريدة من التراث السعودي.
وتنوعت فعاليات الخيمة الكبرى التي تضمنت عرض للصقور وتقديم القهوة السعودية، فيما توزعت الحرف اليدوية على القاعة، حيث قدمن الحرفيات السعوديات نماذج من صناعة الخوص واستخدامتها المتعددة.
تاريخ السعودية العريقوكما نصبت مربعات وخيام عديدة خصصت لعرض تاريخ المملكة العريق عبر مجموعة من المعروضات، كالسيوف وأدوات الاستخدام اليومي من قرون مختلفة وحتى اليوم.
هذا بالإضافة إلى الألعاب الفردية والعصرية، التي منحت الطلاب فرصة للاستمتاع بعد 5 أيام قضوها للتحضير وإجراء الامتحانات العلمية والنظرية التي تمثل جزءًا أساسيًا من المنافسة.
وتأتي استضافة المملكة لأولمبياد الكيمياء الدولي في نسخته الـ56 تجسيدًا لتميز الطلاب السعوديين في الساحة الدولية، وتعزيزًا لمكانة المملكة كوجهة عالمية رائدة في مختلف المجالات العلمية.
وكانت "موهبة" نظمت الأولمبياد بشراكة استراتيجية، مع وزارة التعليم وجامعة الملك سعود، وبرعاية حصرية من الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".