شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار متفرقة على الباحة والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - هطلت على منطقة الباحة اليوم، أمطار متفرقة تصل إلى متوسطةٍ.وشَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بني حسن, والمندق, والمراكز التابعة لها، وعددا من منتزهاتها.كانت دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر من هطول الأمطار الرعدية على بعض مناطق المملكة، حتى يوم الاثنين المقبل.ونصحت بضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها.وبينت أنها أماكن غير مناسبة وتشكل خطورة، مشددة على الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.