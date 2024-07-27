شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة نجران.. 9 برامج تدريبية ضمن "الإثراء المعرفي الصيفي" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تُطلق جامعة نجران ممثلة بعمادة التطوير والجودة وإدارتي الاتصال المؤسسي والمسؤولية المجتمعية غدًا، برنامج "الإثراء المعرفي الصيفي"، المتضمن دورات تدريبية مجانية لأفراد المجتمع - عن بعد -

وذلك عبر منصة التدريب الرقمية، عبر هذا الـــــــرابـــــط، خلال الفترة من 28 - يوليو، حتى 5 - أغسطس. الذكاء الاصطناعي وقال ‏المتحدث الرسمي بجامعة نجران الدكتور شادي باداود، إن عدد المسجلين في البرامج التدريبية تجاوز 5 آلاف متدرب ومتدربة، في 9 برامج تدريبية تشمل مسارات التسويق والإلقاء، والذكاء الاصطناعي، والتغذية الإيجابية للأطفال، والبلوكتيشين ومهاراته، إضافة إلى مهارات التصوير الفوتوغرافي، والأمن السيبراني، والذكاء العاطفي.

وأكد أن البرامج التدريبية تهدف إلى تطوير مهارات وقدرات أفراد المجتمع العلمية خلال إجازة الصيف، وكذلك تعزيز دور ورسالة الجامعة في خدمة المجتمع وتوعيته بمختلف شرائحه.