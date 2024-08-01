شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة.. ضبط مخالفين لتخزينهما فحمًا محليًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمين من الجنسية السودانية مخالفين لنظام البيئة، لتخزينهما فحمًا محليًا في منطقة مكة المكرمة، بحوزتهما أكثر من 30 مترًا مكعبًا من الفحم المحلي.

وأكدت القوات تطبيق الإجراءات النظامية بحقهما، وتسليم الكميات المضبوطة إلى الجهة المختصة في وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وأشارت إلى أن عقوبة قطع الأشجار تصل إلى 20 ألف ريال لكل شجرة، وعقوبة تخزين الحطب والفحم المحليين تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب. الإبلاغ عن المخالفين وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.