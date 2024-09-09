إحباط توزيع 290 كلجم أسماك فاسدة

وأوضحت رئيسة بلدية العزيزية، هبة البلوي، أن هذه الجهود تأتي ضمن حملات التفتيش الدورية التي تنفذها الأمانة لمكافحة المخالفات الصحية، والتأكد من سلامة الأغذية المعروضة منع المخالفات البلدية؛ مؤكدة أهمية هذه الحملات في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين، وضمان بيئة غذائية آمنة.
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