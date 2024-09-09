شكرا لمتابعة خبر عن لقطات لانهيار صخري كبير بمحافظة هروب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رصد مقطع فيديو انهياراً صخرياً كبيراً في محافظة هروب شمال شرقي منطقة جازان .

وأظهر مقطع الفيديو ، لحظة تساقط كميات كبيرة من الصخور على الطريق الذي يربط بين هروب والعيدابي ، فيما نجا قائد سيارة بعدما تمكن من العبور قبل سقوط مجموعة من الصخور على سيارته .

ومن جانبه ، أوضح نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ الدكتور عبدالله المسند عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس»، أسباب الانهيارات الصخرية ، مشيراً إلى أنها تحدث نتيجة لعدة عوامل جغرافية وجيولوجية .

وقال المسند في تغريدته : “التجوية والتعرية: على مدار الوقت، تؤدي عمليات التجوية (الفيزيائية والكيميائية) والتعرية إلى تكسير الصخور وتفتيتها، مما يُضعف بنيتها ويجعلها أكثر عرضة للانهيار” .

وأردف : التغيرات المفاجئة في درجات الحرارة، وارتفاع نسبة المدى الحراري، يمكن أن تؤدي إلى تمدد وانكماش الصخور، مما يسبب تشققها وسقوطها ،الأمطار الغزيرة والسيول تؤدي إلى تشبع التربة بالمياه، مما يزيد من وزنها ويقلل من تماسك الصخور، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى انهيارها.

واختتم تغريدته ، قائلاً : “الأنشطة البشرية مثل الحفر، والتنقيب، والتعدين، وقطع الأشجار، وبناء الطرق في المناطق الجبلية يمكن أن تُضعف استقرار المنحدرات وتؤدي إلى انهيارات صخرية ،كل هذه العوامل قد تعمل بشكل منفرد أو متكامل لتؤدي إلى حدوث الانهيارات الصخرية، وغالبًا ما تكون الأسباب معقدة ومتعددة العوامل ،هذا والله أعلم” .